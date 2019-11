Carretas batem de frente e motorista morre carbonizado na BR-251, em Salinas

Um grave acidente envolvendo duas carretas deixou um morto na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta de 17h de sexta-feira (29), na altura do km 35 da via, os veículos bateram de frente e um deles pegou fogo e foi destruído pelas chamas. O motorista ficou preso às ferragens e morreu carbonizado.

O condutor de uma carreta bi-trem com placa do Rio Grande do Sul envolvida no acidente disse aos policiais que transportava sapatos, que a outra carreta tentou ultrapassar um caminhão com placa de Tabuleiro do Norte, no Ceará, e acabou batendo de frente na carreta em que ele estava.





Conforme os Bombeiros, para apagar as chamas foram gastos cerca de 20 mil litros de água. O trânsito ficou interditado por quase dez horas.



A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local, mas não foi possível identificar o motorista que morreu no acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.