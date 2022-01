A pista sentido Betim da Via Expressa, no bairro Capelinha, em Contagem, na Grande BH, foi interditada neste sábado (8) após um deslizamento de encosta. Um carro foi atingido e arrastado pela terra, mas ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Municipal do município estão no local atuando para a retirada dos escombros e do veículo. Até o momento não há previsão para a liberação da via.

Quem vai de Belo Horizonte sentido Betim deve desviar pela avenida Cardeal Eugênio Pacelli.

Confira imagens do acidente:

