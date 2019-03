O motorista de um carro foi baleado no ombro por policiais civis após desobedecer ordem de parada na BR-356, no Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desse domingo (24).

De acordo com a Polícia Civil, agentes da corporação estavam em diligência e, em determinado momento, avistaram um veículo com as mesmas características do carro dos investigados, próximo ao Ponteio Lar Shopping.

Os policiais civis deram ordem de parada, foram desobedecidos, momento em que se iniciou perseguição policial. Em seguida, o motorista do carro foi atingido por um disparo de arma de fogo.

O caso será acompanhado pela Corregedoria Geral da PCMG para avaliação se houve erro de abordagem.