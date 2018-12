Um carro foi encontrado dentro da galeria de um córrego no bairro Eldorado, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na manhã desta quarta-feira (26). Não há informações ainda sobre como o carro foi parar na galeria nem se ele teria sido arrastado pela chuva intensa que provocou enchentes e enxurradas na cidade na segunda-feira (26).

Não se sabe ainda quem é o proprietário do carro encontrado, mas o Corpo de Bombeiros recebeu várias notificações de veículos desaparecidos em Juiz de Fora após terem sido arrastados pelas enxurradas. O veículo foi retirado da galeria pela Prefeitura de Juiz de Fora.

Os bombeiros fazem buscas nesta quarta para encontrar uma mulher de 41 anos que estaria em um carro encontrado vazio e destruído no rio Paraibuna. A enxurrada teria sido arrastado o veículo por uma galeria do bairro Linhares até o rio após as chuvas intensas da véspera de Natal.

Na segunda-feira, o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora recebeu 22 ocorrências após a chuva intensa, dentre elas cortes de árvores em via pública, deslizamentos, desmoronamentos, alagamentos e enxurradas. Foram tantas ocorrências que os militares do 4º Batalhão de Bombeiros Militar que estavam em escala de sobreaviso foram acionados a comparecer no quartel.

