Um motorista bateu seu veículo em um ponto de ônibus e em uma barraca de lanches na manhã desta sexta-feira (3) no bairro Cachoeirinha, na região Nordeste de Belo Horizonte. O homem, de 57 anos, foi encaminhado ao Detran e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 7h30 desta sexta, na altura do número 377 da avenida Bernardo Vasconcelos. O homem contou à PM que dormiu ao volante do Fiat Prêmio que conduzia devido a efeitos colaterais do medicamento antidepressivo que faz uso. Segundo os agentes, o homem aparentava alterações psicomotoras e acentuada sonolência. Ele apresentou a cartela de remédios aos militares.

No acidente, o automóvel subiu no meio-fio e, por sorte, não atingiu pessoas que aguardavam no ponto de ônibus. Segundo um ambulante que trabalhava no local, o motorista perdeu o controle enquanto dirigia em alta velocidade. O profissional afirmou aos militares que sofreu prejuízos após danos às suas mercadorias.

Ainda segundo a PM, o homem passou por teste com etilômetro e ficou negado o consumo de bebidas alcóolicas. Apesar do acidente, a empresa responsável pela manutenção do ponto de ônibus afirmou que não houve danos ao equipamento. A BHTrans esteve no local e não houve registro de expressiva interrupção no trânsito.

O homem foi encaminhado para o Detran em Belo Horizonte e passará por processo para a recuperação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).