Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um veículo de passeio bater em um poste de iluminação pública em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu na LMG 808, próximo à entrada do bairro Icaivera, por volta das 6h50. Segundo os militares, um Ford Fiesta prateado bateu no poste, deixando uma pessoa presa às ferragens.

O trabalho precisou ser feito com muita atenção pois havia risco de eletrocussão no local devido à fiação rompida do poste de luz. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) constatou o óbito.

As demais vítimas foram socorridas e levadas para um hospital não-informado.