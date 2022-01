A queda de um carro de uma ponte de aproximadamente 15 m provocou a morte de pai e filha na tarde dessa sexta-feira (31), no km 262 da BR-265, em São João del-Rei, no Campo das Vertentes.

Além do homem, de 29 anos, e da criança, de três, no veículo também estava a mãe, de 33 anos, que sofreu ferimentos leves e recebeu cuidados da equipe do Samu. Segundo o Corpo de Bombeiros, ambos foram retirados do local, conhecido como Rio das Mortes, por populares.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou, o veículo estava de cabeça para baixo, imerso na água a, aproximadamente, 1 m de profundidade.

