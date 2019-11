Uma adolescente de 15 anos morreu, na tarde desta sexta-feira (15), em um acidente na MG-010, em São Sebastião do Campinho, distrito de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista do veículo em que ela estava, um Fiat Siena, perdeu a direção, fazendo com que o carro capotasse e caísse em uma ribanceira.

No veículo estavam a mãe e a avó da adolescente, que não precisaram de atendimento médico. Ainda segundo a corporação, o helicóptero Arcanjo foi enviado para auxiliar no resgate, mas a garota acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Ela sofreu um trauma na face e esmagamento do tórax.

Conforme a Polícia Militar, a via ficou interditada por causa do acidente e filas de veículos se formaram nos dois sentidos. O trânsito no local já foi liberado.

Carro caiu em uma ribanceira, às margens da MG-010