Uma mulher de 37 anos ficou ferida após capotar o carro na esquina das ruas Cuiabá com Esmeraldas, no bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (16). De acordo com testemunhas, a vítima conduzia um Renault Kwid e, antes de virar, atingiu um HB20.



A motorista foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital da Unimed. Pessoas que presenciaram o acidente informaram que a mulher estava consciente e não aparentava lesões graves. Do outro veículo, ninguém se feriu.



Militares do Batalhão de Trânsito da PM (BPTrans) estiveram no local, mas não souberam detalhar as circunstâncias do acidente. A BHTrans também compareceu ao endereço para orientar os motoristas que passavam pelo local sobre os desvios e auxiliar na liberação da via.

Motorista foi socorrida conscientes e levada até um hospital da cidade

Mais acidentes



No bairro Santa Efigênia, região Leste de BH, uma pessoa foi atropelada no cruzamento na avenida Brasil com Padre Rolim. O acidente, de acordo com a BHTRans, aconteceu no sentido Praça da Liberdade e interditou uma faixa da avenida. A vítima, que ainda não foi identificada, foi socorrida pela Samu.



Outro acidente, envolvendo um caminhão e um carro, deixou o trânsito complicado na rua João Rolla Filha, próximo da Via do Minério, no Barreiro, no início desta manhã. Já no Centro de BH, um ônibus com problema mecânico deixou trânsito lento na avenida Santos Dumont, entre ruas Curitiba e São Paulo.



Veja abaixo fotos do acidente no bairro Prado.