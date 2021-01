Senhora de 50 anos morre após uma caminhonete com integrantes de uma família capotar e cair nas águas de um ribeirão, no km 50.8 da BR-267, entre Maripá de Minas e Bicas, na manhã deste domingo (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro ocupantes conseguiram sair do carro, mas a proprietário do veículo ficou presa às ferragens. A caminhote estava com a sua parte traseira submersa nas águas do ribeirão, que apresentava forte correnteza no momento do acidente.

Os bombeiros encontraram a vítima sem sinais vitais, não respondendo a qualquer estímulo. O corpo foi removido em segurança e deixado sob a guarda da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com testemunhas, a família se deslocava de São Fidélis, no interior do Rio de Janeiro, para o estado de Goiás. O contudotr teria perdido o controle da direção do veículo e batido na ponte.

Os demais ocupantes, entre eles uma criança, foram levados para o hosital de São José de Bicas.