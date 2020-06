Um carro capotou na BR-381, na altura da Praça da Cemig, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (27). Outros dois carros que vinham na sequência bateram, formando um engavetamento, no sentido de quem segue para a capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram atendidas por militares e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ninguém ficou ferido com gravidade. Viaturas da Guarda Municipal de Contagem e da Polícia Rodoviária Federal controlaram o trânsito no local. Houve retenção de veículos.