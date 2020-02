Após um veículo capotar na avenida Teresa Cristina neste domingo, na altura do bairro Salgado Filho, em BH, e cair dentro do ribeirão Arrudas, o motorista foi resgatado. As primeiras informações dão conta de que o carro chegou a pegar fogo após o acidente, mas as chamas foram controladas rapidamente por testemunhas.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Samu estão no local. Pelo menos uma pessoa ficou ferida: o motorista do carro. Ainda não se sabe as causas do acidente.

Aguarde mais informações.