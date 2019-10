Duas pessoas ficaram feridas, na tarde deste domingo (20), após um carro capotar na MG-010, na altura de Jaboticatubas, região Central do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítimas teve uma das mãos dilacerada.

O veículo capotou no sentido Serra do Cipó, na altura do km 75 da rodovia, conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Uma viatura da corporação foi deslocada para a cidade.



Carro capotou a cerca de 3 km de São José do Almeida, segundo os bombeiros Carro capotou a cerca de 3 km de São José do Almeida, segundo os bombeiros

As duas vítimas, um homem e uma mulher, que foram retirados do carro por populares, estavam conscientes, mas um deles (não especificado até o momento) estava com a mão dilacerada e apresentava sangramento intenso.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros seguia para o local, mas ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas.

Leia mais:

Mais da metade dos jovens vítimas de acidentes de trânsito ficam com sequelas

Explosão de gás destrói barracão de morador de rua e interdita ponte na avenida dos Andradas

Explosão de gás destrói barracão de morador de rua e interdita ponte na avenida dos Andradas

Aguarde mais informações