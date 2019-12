Carro de aplicativo é arrastado pela enxurrada e duas pessoas estão desaparecidas em Sete Lagoas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais realiza buscas na manhã desta terça-feira (3) por duas pessoas desaparecidas, uma mulher de 60 anos e um homem de 36, após temporal em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O carro em que eles estavam, um Onix preto, dirigido por um motorista de aplicativo, foi arrastado pela enxurrada, durante um temporal na noite dessa segunda (2).

De acordo com os militares, por volta de 18h30, eles trafegavam pela avenida Prefeito Alberto Moura, no bairro Nova Cidade, quando foram surpreendidos pela força da água.

Córrego no bairro Jardim Primavera transbordou na noite de segunda-feira e levou veículo com dois ocupantes

As buscas foram inciadas por volta das 22h e o veículo foi localizado com as rodas para cima na rua Maria Estela de Souza, no bairro Luxemburgo, a mais de um quilômetro de onde o veículo foi visto sendo levado pela enxurrada.

Ainda segundo a corporação, as buscas pelos desaparecidos se estenderam durante toda noite, mas os dois não foram localizados.

Leia mais:

BH tem previsão de mais temporal e termômetros em baixa