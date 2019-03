Um imóvel precisou ser parcialmente interditado, na madrugada desta terça-feira (5), depois de um motorista perder o controle do veículo que dirigia, no bairro Milionários, na região do Barreiro, e o carro atingir o muro da casa que fica em nível inferior à via.

Com o impacto do acidente, detritos do muro atingiram o telhado e a parede da cozinha do imóvel. Apesar da interdição, os moradores não foram atingidos. Já o motorista e o passageiro precisaram ser encaminhados ao Hospital João XXIII.

Por volta das 5h, a Defesa Civil constatou a possibilidade de desabamento parcial do muro e da cozinha.

