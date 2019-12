Moradores registraram um carro que pegou fogo na manhã deste sábado (7), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros informou que a dona do veículo, um Chevrolet Ônix, não se feriu no incidente.

A causa do incêndio ainda não foi identificada, mas o carro estava estacionado embaixo da rede elétrica, na rua Jeremias Alves, no bairro Jardim Riacho das Pedras. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo ficou danificado no motor, na lataria dianteira, nos dois pneus dianteiros e nos estofados.

Moradores registraram carro em chamas no bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem

Viaturas da corporação atendem a ocorrência no local.

