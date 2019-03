Um carro derrubou parte da parede de uma casa no bairro Jardim América, região Oeste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (15). Na colisão, o morador do imóvel, um homem de 41 anos, acabou com ferimentos leves e escoriações e o imóvel precisou ser interditado.

A decisão da Defesa Civil de isolar a casa após a vistoria veio do risco constatado de desabamento de paredes da sala e do quarto. As causas e outras informações sobre o motorista do carro, no entanto, não foram repassadas pelo órgão.