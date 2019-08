Moradores do bairro Santa Helena, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, passaram por um susto no início da tarde desta segunda-feira (12) após um carro pegar fogo no interior da garagem de uma casa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada na rua Antônio de Pádua Pinto, localizada logo atrás da prefeitura da cidade, para atender a um incêndio sem vítimas.

Foram necessários 500 litros de água para conter as chamas. Entretanto, todo o telhado da garagem foi destruído pelo fogo. Ainda de acordo com os bombeiros, as causas do incêndio ainda são apuradas.

Além dos militares da corporação, agentes da Guarda Civil de Contagem também compareceram no local e apoiaram os bombeiros na retirada ro veículo do interior do imóvel e isolamento da região.

