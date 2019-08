Um carro de passeio pegou fogo dentro de uma garagem, na madrugada desta sexta-feira (16), em Uberaba, no Triângulo mineiro. O caso aconteceu na rua Neusa Barsanulfo Arantes, no bairro Mangueiras.



O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para combater as chamas no galpão e, quando chegou, funcionários de uma empresa ao lado da garagem já estavam tentando controlar as chamas.



Os militares arrombaram uma porta de madeira para acessar os fundos da garagem e iniciaram o combate ao fogo. Pouco tempo depois, o dono da empresa chegou e abriu outras portas, o que melhorou a ventilação.



O incêndio foi extinto, mas destruiu parcialmente o veículo. Paredes do prédio ficaram chamuscadas e uma porta foi danificada. Havia outros veículos na garagem, mas eles não foram atingidos. Ninguém se feriu na ocorrência.



O caso será investigado pela Polícia Civil.