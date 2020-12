Um carro pegou fogo na tarde desta quinta-feira (10) na avenida dos Andradas e complicou o trânsito no Centro de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve derramamento de óleo na via e foi necessário interditar o viaduto que dá acesso à avenida Cristiano Machado, nos dois sentidos, para a aplicação de serragem. A medida é para evitar acidentes no local.

O incidente provocou um grande congestionamento com retenções nas avenidas do Contorno e Andradas, na altura do Viaduto Leste, no sentido Centro/bairro, e também no viaduto de acesso ao bairro Floresta, na região Leste da capital. Agentes da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) estão no local para orientar os motoristas.