Um carro pegou fogo e deixou o trânsito lento na Via Expressa, no limite entre Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana, na manhã desta terça-feira (10).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi consumido totalmente pelas chamas quando estava na pista da direita. Somente o motorista estava no carro. Apesar do susto, o condutor não se feriu.



Foram gastos cerca de 500 mil litros de água para conter as chamas. Conforme a corporação, as causas do incêndio não foram esclarecidas.



*Com Maiara Brito, estagiária sob supervisão de Gledson Leão.