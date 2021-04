Um veículo pegou fogo na manhã deste domingo (25) em frente a um shopping de Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia, na região Leste da capital. Ninguém se feriu e o incêndio foi controlado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista seguia no Fiat Uno, pela avenida dos Andradas, no sentido Centro, por volta das 7h, quando notou a saída de fumaça do capô. Assustado, o condutor parou o carro e o fogo se alastrou.

Os militares foram chamados e, com o uso de 500 litros de água, conseguiram controlar as chamas. As causas da combustão ainda são desconhecidas. A Guarda Municipal de BH também esteve no local.

