Um incêndio destruiu um veículo no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira (4). A ocorrência foi registrada na altura do número 2193, próximo à esquina com rua Gonçalves Dias. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível detectar a origem das chamas. O acidente provocou um grande congestionamento na avenida Amazonas, com reflexos até o bairro Nova Suíça.