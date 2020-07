Um veículo de passeio pegou fogo na manhã desta terça-feira (7), na avenida Cristiano Machado, altura do bairro Palmares, na região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um Fiat Siena cinza se incendiou na descida de um viaduto, no sentido Centro. Por conta do acidente, uma faixa da via foi interditada e o trânsito ficou congestionado no local.

Conforme a corporação, foram gastos cerca de mil litros de água para apagar as chamas do carro. Não houve vítimas.

