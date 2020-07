Um veículo de passeio pegou fogo na manhã desta terça-feira (7), na avenida Cristiano Machado, altura do bairro Palmares, na região Nordeste de Belo Horizonte.

A ocorrência envolveu um Fiat Siena cinza na descida de um viaduto, no sentido Centro. As informações são do Corpo de Bombeiros. Por conta do acidente, uma faixa da via foi interditada e o trânsito ficou congestionado na regiãoo local.

Conforme a corporação, foram gastos cerca de mil litros de água para apagar as chamas do carro. Não houve vítimas.

