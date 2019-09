Neste domingo (22), será realizada mais uma edição do "BH é da Gente", um programa da Prefeitura de Belo Horizonte que fecha ruas da cidade aos domingos, para que a população aproveite atividades gratuitas de lazer. Na Savassi, os apaixados por carros de época terão a oportunidades de curtir uma exposição de automóveis do Clube Fiat 147.



O encontro dos colecionadores e a exposição de carros serão das 10h às 13h, nos trechos de cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo. Quem chegar cedo poderá desfrutar de uma prática coletiva de ioga, aberta à população, das 8h30 às 10h, com o grupo Yoga no Asfalto.



A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania fará uma ação de orientação sobre segurança alimentar e nutricional das 9h às 13h. Haverá um painel expositor com réplicas de embalagens e composição de alimentos industrializados, entrega de folhetos informativos e um quiz sobre alimentação saudável.



Das 9h às 13h, o BH é da Gente – Savassi ainda vai oferecer espaço e equipamento para a prática de futebol, pingue-pongue, voleibol, badminton, totó e basquete.



Outros Espaços



A rua Araribá, na Pedreira Prado Lopes, receberá artistas da comunidade que poderão se apresentar e mostrar todo o talento ao microfone em show aberto a todos das 9h às 13h. O público também poderá se divertir com brincadeiras antigas, cantadas e de roda, além de corda, bambolês, amarelinha e jogos de tabuleiro (dama e xadrez).



Na avenida Silva Lobo serão ofertadas oficinas de circo (malabarismo, acrobacias e equilíbrio), cama elástica, piscina de bolinhas e pintura de rosto, além de espaço para brincadeiras infantis.



Já na avenida Guaraparí (Pampulha), terá espaço e equipamentos para recreação com futebol, pingue-pongue, peteca, voleibol, badminton, totó e basquete, além de brinquedos antigos como corda e amarelinha.



(*) Com Maiara Brito, estagiária sob supervisão de Gledson Leão.