Uma pessoa morreu carbonizada depois que dois carros pegaram fogo na BR-365, em Patrocínio, na região do Alto Paranaíba, neste sábado (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente também envolveu um ônibus

Depois da batida, o motorista de um dos veículos não conseguiu deixar o automóvel e foi consumido pelo fogo. Pelo menos seis pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas. Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 17h30, na altura do km 468.

Batida violenta

Um carro bateu na traseira do outro e, por causa do impacto, o automóvel que seguia na frente foi jogado contra um ônibus, que seguia no sentido contrário da rodovia. O coletivo fazia o trajeto entre Caldas Novas (GO) e Rio de Janeiro (RJ).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou as chamas de um dos veículos e localizou o motorista carbonizado. As demais vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves.

Por causa do acidente, o trecho da rodovia teve que ser interditado nos dois sentidos.