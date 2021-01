O cartão de confirmação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio 2020 (Enem) será disponibilizado aos candidatos a partir desta terça-feira (5). O documento estará na Página do Participante, no site do Enem.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que realiza o exame, é importante, mas não é obrigatório, levar o cartão no dia da prova.

Entre outras informações, o documento apresenta o local, data e horário do exame, além de especificar se o candidato necessita de atendimento especializado.

Segundo o Inep, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.



Cronograma

O Enem terá provas impressas para 5,7 milhões de inscritos nos dias 17 e 24 deste mês. Além disso, haverá prova digital para 96 mil inscritos nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

A reaplicação da prova, caso necessário para pessoas afetadas por problemas de estrutura, ocorrerá nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Por fim, o resultado será divulgado a partir de 29 de março.