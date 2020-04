A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgou, nesta terça-feira (28), que foram confirmadas 71 mortes de pacientes com Covid-19. Mas o número de vítimas da doença, que assusta o mundo, pode ser em Minas.

De acordo com a Central de Informações do Registro Civil - CRC Nacional, foram registradas 143 certidões de óbito no Estado que relataram causa possível para a Covid-19 - ou seja, o dobro dos casos confirmados por exames laboratoriais. Os principais picos aconteceram em 3 e 16 de abril, com registros de 11 e 10 óbitos, respectivamente.

Segundo a SES, 88 mortes são investigadas no Estado e 388 foram descartadas por exames laboratoriais. A maioria dos exames é realizada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte. De acordo com o Governo de Minas, a fundação é capaz de analisar cerca de 800 exames relativos ao novo coronavírus por dia.