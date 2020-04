Os cartórios de Minas Gerais registraram, desde o dia 22 de março, 22 óbitos por causa suspeita do novo coronavírus, de acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil Nacional. Em todos os Estados, no mesmo período, a doença foi classificada como possível causa de morte em 516 atestados de óbito.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), seis mortes por Covid-19 foram confirmadas por exames laboratoriais, enquanto outros 64 óbitos são investigados. Mais de 4.500 casos foram notificados como suspeitos no Estado e 430 foram confirmados.

Por outro lado, o levantamento feito em cartórios de todo o país indica uma redução no número de mortes por insuficiência respiratória e pneumonia em relação ao ano de 2019. Foram 34.076 casos de morte por insuficiência respiratória neste ano, enquanto em 2019 foram 37.110. Em relação à pneumonia, foram 49.220 registros em atestados de óbito em 2019 e 46.354 casos em 2020.