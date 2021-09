Pais de crianças pequenas ganharam um aliado para tentar incentivar os filhos a terem uma alimentação mais balanceada: a cartilha 'Os mistérios do açúcar escondido', que ensina aos pequenos que, para se ter uma boa saúde, é preciso comer bem.

A cartilha, em formato de história em quadrinhos, retrata duas crianças que conversam de maneira descontraída a respeito de como alimentos muito modificados pela indústria fazem mal à saúde e causam doenças metabólicas, como obesidade e diabetes.

A iniciativa é da Associação Brasileira de Low Carb (ABLC) e tem como objetivo incentivar crianças e adolescentes a terem uma dieta rica.

Obesidade

Os pais adorariam se os filhos comessem verduras, legumes, frutas e proteínas diariamente. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. Cada vez mais as crianças estão ingerindo alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, sódio e açúcares e com baixo valor nutricional. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que a obesidade infatil seja a realidade de 3,1 milhões de crianças com menos de 10 anos no Brasil.

A diretora científica de Nutrição da ABLC, Patrícia Ayres, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre a cartilha, nesta quarta-feira (1), às 17h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

