Um informativo publicado por professores do Departamento de Química da UFMG, nesta terça-feira (16), afirma que sais de amônio quaternários, presentes em vários tipos de desinfetantes disponíveis no mercado, são eficientes na ação no combate ao vírus compatíveis com o agente da Covid-19. Esses produtos têm ainda uma vantagem sobre o álcool: não são inflamáveis. Confira o documento aqui.

O texto informa que, como germicidas, destacam-se os compostos cloreto de benzalcônio (CBZ) e cloreto de didecildimetilamônio (CDDA). A cartilha deixa claro, porém, os sais de amônio quaternários são neutralizados na presença de detergentes ou de materiais graxos (óleos e gorduras). Ou seja, a eficiência é reduzida quando o desinfetante é aplicado em uma superfície engordurada. Para saber se o produto adquirido possui um desses materiais, deve-se observar o rótulo.

Transporte públicos

Os professores falaram ainda, em um anexo, sobre especificamente da limpeza em transporte público, reforçando que as áreas mais susceptíveis aos contatos de mãos dos usuários devem ser higienizados várias vezes, ao longo do dia, com álcool 70% ou solução com hipoclorito de sódio.

Veja algumas recomendações feitas pelos professores sobre os produtos usados para desinfectar ambientes e objetos:

Álcool 70%

Não dilua em água. Inflamável: não use perto de fogo ou em objetos muito aquecidos. Não borrife em equipamentos eletrônicos ou em objetos energizados como interruptores: aplique com um pano ligeiramente umedecido com o produto. Pode danificar certos objetos de plástico ou silicone.

Hipoclorito de sódio (0,1%)

Trata-se da água sanitária ou outros produtos líquidos contendo cloro ativo tipicamente entre 2,0 e 2,5%. Em um balde, ponha 5 xícaras de chá de água (ou 950 mL) e uma xícara de café (ou 50 mL) do produto e misture. Lave bem os utensílios em seguida. Use imediatamente, não guarde. Evite contato com olhos, boca e pele. Pode manchar tecidos e outros objetos. Pode atacar alguns metais.

Peróxido de hidrogênio (0,5%)

É a água oxigenada, com 10 volumes (3 %) na forma líquida. Em um frasco rotulado, ponha uma xícara de chá de água (ou 250 mL) e uma xícara de café (ou 50 mL) do produto e misture. Lave bem os utensílios em seguida. Use imediatamente, não guarde. Evite contato com olhos e boca. Contraindicado para objetos de cobre, latão, zinco e alumínio.

Cloreto de benzalcônio, Cloreto de alquil-dimetilbenzilamônio (0,05% ou superior)

A maioria dos desinfetantes comerciais contém esses quaternários de amônio (QUATs). Veja no rótulo se estas substâncias estão presentes na formulação e sua concentração. Se a recomendação é DILUIR COM ÁGUA, faça conforme indicação. Superfícies engorduradas ou com excesso de resíduos de detergente comum podem reduzir ou neutralizar o efeito desinfetante.