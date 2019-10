Prova mais temida do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a redação tem peso importante na composição da nota do candidato, impactando na busca por uma vaga na universidade pública. Para ajudar o estudante que fará a avaliação, o Ministério da Educação (MEC) lançou uma cartilha com informações essenciais sobre estrutura e correção do teste.

O guia, disponível em inep.gov.br, traz dicas de como produzir um bom texto, de acordo com as exigências do certame, bem como explicações sobre a análise e distribuição dos pontos.

O destaque fica por conta da apresentação de sete redações que obtiveram nota máxima – 1.000 – na edição do Enem 2018, com comentários. A ideia, conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é divulgar exemplos que contemplaram todos os critérios máximos de avaliação pelos diferentes corretores.

Ao todo, no ano passado, 55 participantes alcançaram a pontuação mais alta na dissertação. Desses, 14 eram mineiros. Outros 112.559 (2,73%), em todo o país, zeraram a prova dissertativa.

10,3 milhões de provas foram impressas para o Enem em 2019

Testes impressos

Nesta quinta-feira (10), o titular do MEC, Abraham Weintraub, informou que todas as provas do exame foram impressas. Metade do material já foi remetida aos locais de aplicação.

A primeira remessa, de 408 mil testes, foi enviada em 3 de outubro para áreas de difícil acesso do Pará e da Bahia. Outros malotes seguiram para Rondônia, Piauí, Pernambuco e Mato Grosso.

“Acabou o risco de não ter Enem”, enfatizou o ministro, referindo-se ao temor de que as avaliações poderiam ser prejudicadas pela falência da gráfica responsável pela impressão dos cadernos de questões.

A Cartilha de Redação também está disponível na Língua Brasileira de Sinais (Libras). O material pode ser acessado no canal do Inep no Youtube

A contratação da segunda colocada na licitação realizada em 2016 foi autorizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Para 2020, será necessária uma nova concorrência.

Em 2019, as provas serão aplicadas em 3 e 10 de novembro, em 1.727 municípios brasileiros. Mais de 5 milhões de pessoas farão o exame em 14 mil locais.

*Com Agência Brasil