Uma cartinha para o Papai Noel compartilhada por uma mãe da cidade de Minduri, no Sul de Minas, ganhou repercussão nas redes sociais esta semana. O texto em que Miguel, de 12 anos, pede amigos como presente de Natal foi compartilhado por Cristina Castro no sábado (22) e teve 27 mil curtidas e mais de 62 mil compartilhamentos, além de mais de 5 mil comentários de apoio ao garoto.

Miguel conta ao Papai Noel, em sua carta, que é autista de grau leve e que brinca sozinho na escola, “pois as crianças me odeiam por ser diferente”. A criança deixa claro o quanto lhe incomoda a intolerância: “Por causa da minha condição, sofro bullying e não sou respeitado pelos colegas”.

A mãe explica que decidiu compartilhar a cartinha para mostrar às pessoas a importância de se ensinar aos filhos a serem tolerantes com os outros. “Se as crianças fossem ensinadas a serem tolerantes com as outras tachadas de diferentes, aprendessem a respeitar e a amar os colegas com suas dificuldades de se adaptar socialmente, tenho certeza que elas veriam o colega com outro olhos.

Veja a postagem com a carta do Miguel:

O sucesso da postagem de Cristina foi tão grande que ela decidiu criar um perfil chamado “Amigos do Miguel”, que já conta com mais de 2.700 seguidores. Criou ainda um perfil para o filho no Facebook, que já conta com quase 5 mil amigos.