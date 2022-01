Uma casa teve parte do muro destruído após acidente entre um carro e um caminhão-baú no começo da manhã desta segunda-feira (31) no bairro Lindéia, na região do Barreiro em BH. Além dos condutores envolvidos, três pessoas estavam no imóvel atingido, mas ninguém se feriu.

A Defesa Civil de BH foi acionada e confirmou que o impacto danificou o muro e a parede de um quarto. Devido ao risco de queda do imóvel, o caminhão será retirado somente após avaliação técnica. Enquanto isso, a casa está interditada.

O dono da casa, o aposentado Ronaldo Dias, de 55 anos, conta que o susto foi enorme na hora do acidente. "Eu estava dormindo, e acordei com um barulho ensurdecedor e a casa toda tremendo", explicou.

A residência do aposentado foi isolada pela Guarda Municipal. Desolado, ele conta que os acidentes na região são comuns, e que já pediu soluções para aumentar a segurança dos moradores.

"Não adianta ter as placas se os motoristas não respeitam. Eu já sugeri a instalação de um quebra-molas para reduzir a velocidade dos carros, porque a visibilidade em alguns cruzamentos é muito baixa aqui. Esse pedido tem pelo menos três meses, mas até agora nada foi feito. Esse acidente poderia ter sido evitado", desabafa.

Até o momento, não há previsão para que a casa seja liberada. A reportagem procurou a BHTrans sobre possíveis intervenções preventivas na rua, e aguarda retorno.

Conforme informou a Defesa Civil, o condutor do caminhão foi notificado quanto a necessidade de providenciar profissional especializado para avaliação no imóvel, bem como aplicar soluções corretivas e preventivas decorrentes do acidente.

*Com Lucas Prates

