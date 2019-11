Uma casa de fundos, em que estavam acumulados materiais de fácil combustão, foi parcialmente incendiada na manhã deste sábado (9), em Contagem, na Grande BH. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um morador da rua José Barra do Nascimento, no bairro Eldorado, guardava plástico, papelão, pedaços de madeira e outros itens que facilitaram a manutenção do fogo em uma casa de três cômodos.

Os militares foram chamados por volta das 7h50 da manhã e debelaram as chamas com o uso de 500 litros d'água.

Leia mais:

Morador queima galhos de árvore e acaba incendiando sua própria casa em Montes Claros

Após interdição, Corpo de Bombeiros libera Bienal do Livro de Contagem