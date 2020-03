Uma casa de dois pavimentos desabou na tarde deste domingo (1º), por volta das 17h30, no beco Doutor Camilo, no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. As primeiras informações dão conta de que não havia ninguém na residência.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram deslocadas para o local. Fios fios partidos estão sobre a via e os escombros. A casa já havia sido condenada.

Os escombros do imóvel atingiram a rede elétrica.A Cemig foi acionada para desligar a rede elétrica e a Defesa Civil para avaliação das casas vizinhas.

A Cemig foi chamada para fazer o desligamento da rede elétrica. A Defesa Civil também foi acionada, para avaliação das estruturas próximas.

Risco geológico

Após as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte nesta semana e diante da possibilidade de novas precipitações, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco geológico para a cidade e recomenda atenção ao grau de saturação do solo e a possibilidade de ocorrências de quedas de muros, deslizamentos, escorregamentos, erosões e sinais de trincas e rachaduras, em todas as regionais, em especial nas áreas de risco.

No caso de problemas, ligue imediatamente para a Defesa Civil, pelo número 199. O Corpo de Bombeiros também pode ser acionado pelo 193.

Dicas

A Defesa Civil deve ser acionada no caso de trincas nas paredes, água empoçando no quintal ou minado na base do barranco, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo e inclinação de poste ou árvore. Para evitar problemas como esses, a Defesa Civil dá algumas dicas. Confira:

- Coloque calhas no telhado de casa.

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas d'água.

- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

- Não despeje água ou esgoto nos barrancos.

- Não faça queimadas.