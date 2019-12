Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após o desabamento de uma casa, na manhã deste sábado (14), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após o deslizamento de um barranco, que atingiu e derrubou o imóvel. O caso aconteceu na esquina da rua Santa Catarina com avenida Jorge Dias de Oliva.

Os militares foram para o local e encontraram as vítimas presas debaixo dos escombros. Um óbito foi constatado no local. Os outros dois atingidos estão sendo avaliados pelos militares, que contam com o auxílio do helicóptero Arcanjo na ocorrência.

Aguarde outras informações