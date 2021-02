A Casa do Baile, museu integrante do Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, foi reaberto nesta quinta-feira (11). A visitação ocorre de quarta a domingo, com necessidade de agendamento on-line.

De acordo com a Prefeitura de BH, o espaço funcionará em conformidade com todos os protocolos das medidas de prevenção ao contágio pela Covid-19.

No local, está instalada a exposição "Marcel Gautherot – registros modernos da invenção da Pampulha: depois e além", que traz imagens do fotógrafo francês, além de livros, revistas, vídeos e documentos acerca da obra do artista.

Gautherot é conhecido por fotografar a construção de ícones da arquitetura moderna, assim como cenas da população e cultura brasileiras.

"A mostra traz aos belo-horizontinos e visitantes da Pampulha uma produção artística de relevância internacional, que se relaciona com a história do modernismo no país, enaltecendo a vocação da Casa do Baile como Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design", informou a Fundação Municipal de Cultura.

Casa do Baile

A Casa do Baile integra o Conjunto Moderno da Pampulha, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O local foi idealizado por Juscelino Kubitschek e projetado por Oscar Niemeyer na década de 1940.

A função original do espaço era ser um pequeno restaurante dançante, de uso mais popular. A fim de garantir sua preservação e requalificar seu uso, desde 2002 funciona como Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, vinculado à Fundação Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura.

A Casa do Baile produz e abriga exposições, publicações, mostras, seminários, encontros e ações educativas relacionados aos temas de sua vocação museal.

Serviço

Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design

Av. Otacílio Negrão de Lima, 751 – Pampulha

Belo Horizonte/MG - CEP 31365-450

Horário de visitação: quarta-feira a domingo, das 11h às 18h

Telefone para informações: (31) 3277-7443

