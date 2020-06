O Corpo de Bombeiros controlou incêndio em uma casa no bairro Menezes, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (7). Ninguém ficou ferido.

A casa, com dois andares, que fica na rua Rodrigues Alves, teve um dos quartos completamente destruído pelo fogo. As chamas também atingiram partes da sala, copa e cozinha.

A Defesa Civil precisou ser acionada por causa dos danos na estrutura do imóvel.

Para combater as chamas, foram usados 4 mil litros de água, por cerca de duas horas. De acordo com os Bombeiros, as causas do incêndio serão apuradas.