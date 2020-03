A CasaCor Minas, que estava prevista para ter início em meados de agosto, anunciou que irá adiar a edição deste ano, devido às medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A direção do evento afirmou que divulgará uma nova data, assim que obtiver uma definição acerca de um período seguro para a sua realização.

A 26ª edição do evento dedicado a novidades da arquitetura e decoração está prevista para ser realizada no Palácio Mangabeiras – mesmo local da edição anterior.

A direção também comunicou o adiamento de todas as mostras, que ocorreriam ao longo do primeiro semestre de 2020, no Brasil e no exterior.

