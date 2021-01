A disputa pelo domínio de uma área de venda de drogas pode ser a razão para o assassinato de um casal de namorados, na noite desta terça-feira (19), em Taquaraçu de Minas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Um motorista de aplicativo, de 58 anos, teve o carro incendiado na ocorrência.

O profissional de transporte relatou à Polícia Militar (PM) que recebeu um chamado para buscar um homem, de 31 anos, e uma jovem, de 18, no bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH. O endereço de destino, porém, só seria repassado no decorrer da viagem.

Quando chegaram à rodovia MG-020, o passageiro pediu ao motorista que seguisse um veículo Fiat Palio preto que se encontrava à espera, no local. O pedido foi atendido e a viagem continuou.

Minutos depois, já na entrada de uma estrada de terra, em Taquaraçu de Minas, o carro escuro parou e um indivíduo encapuzado desceu do automóvel. Outras duas pessoas já aguardavam essas pessoas no local.

Ainda conforme relato do motorista, nesse momento ele recebeu uma coronhada na cabeça e foi obrigado a deitar no chão. O casal de passageiros, que ainda estava no interior do veículo de app, um Nissan March branco, foi assassinado a tiros.

Em seguida, o condutor foi colocado no Palio e abandonado em outra estrada de terra. De lá, ele conseguiu localizar uma residência e chamou a polícia.

Rastreador

O condutor explicou à PM que o carro que utilizava para trabalho é alugado e continha um rastreador. Ao verificarem o sistema, os militares descobriram que o veículo estava em uma fazenda. Os corpos das vítimas estavam no interior do carro, que tinha sido incendiado.

Os policiais acreditam que o caso tenha relação com o interesse pelo domínio do ponto de tráfico de drogas na região do bairro Palmital, que era de controle do homem assassinado. A corporação apurou que o mesmo veículo Palio já havia sido usado para tentar contra a vida do rapaz.

Até a publicação da reportagem, ninguém havia sido preso por relação com o crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Mais:

Metrô de BH volta a funcionar em horário reduzido

Depois de CTI e respirador, mulher enfrenta sequelas por conta da Covid-19

Joe Biden toma posse como presidente dos EUA em evento virtual