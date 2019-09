Um casal foi assassinado com sete tiros na cabeça dois dias após se mudar para um barracão localizado na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime, conforme a Polícia Militar, aconteceu por volta das 22h30 de terça-feira (24).



Vizinhos da residência não conheciam as vítimas e, por elas serem novas na região, não souberam dar informações que pudessem ajudar a apontar uma possível motivação para as execuções. No imóvel onde ocorreu o crime, a perícia recolheu porções de maconha e cocaína.



Investigadores informaram que a mulher, que tem aproximadamente 30 anos e que ainda não foi identificada, levou dois tiros na cabeça. Ela foi encontrada caída no sofá.



Já o homem, de 35 anos, morreu após ser baleado cinco vezes, também na região da cabeça. O duplo assassinato aconteceu na rua Gavião, no bairro Flávio Marques Lisboa.



A testemunha que acionou a PM contou que viu um vulto e logo em seguida ouviu os tiros. Ela disse, também, que o casal havia se mudado para o local no último domingo (22).



Os corpos foram periciados e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre a autoria do crime. O caso foi registrado na Central de Flagrantes (Ceflan) 3 e será investigado pela Policia Civil.