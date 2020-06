Um casal foi preso com quase 1.800 pinos de cocaína e mais de mil pedras de crack na noite de sábado (6), no bairro Vera Cruz, região Leste de Belo Horizonte. A prisão aconteceu depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que uma mulher havia saído de Sabará para fazer a entrega da droga na capital.

A PM parou o ônibus indicado pelo informante na avenida dos Andradas e conseguiu encontrar a suspeita dentro do coletivo. Com ela, havia uma mochila preta, onde estavam os 1.800 pinos de cocaína.

A mulher, de 22 anos, contou que havia pegado as drogas no bairro Itacolomi, em Sabará, e deveria entregar o material para seu namorado, de 19. Os policiais procuraram pelo suspeito e o encontraram com uma sacola plástica. Ele tentou fugir da abordagem, mas foi rapidamente contido. Com ele, foram encontradas as pedras de crack.