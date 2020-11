Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de R$ 2 milhões em pasta base de cocaína na BR-354, em Pouso Alto, no Sul de Minas, na madrugada desta segunda-feira (16).

De acordo com a PRF, a prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina no km 744 . O motorista apresentou nervosismo, o que chamou atenção dos agentes para fazer uma vistoria mais detalhada no veículo.

Dentro do tanque de combustível do carro, com placas de Belo Horizonte, foram encontrados mais de 21 kg de pasta base de cocaína, que estavam escondidos dentro de balões. A estimativa da polícia é que a droga esteja avaliada em cerca de R$ 2,7 milhões.

O casal confessou que alugou o carro e levaria a droga da cidade de São Paulo para São Lourenço, no Sul de Minas.

Os suspeitos vão responder por tráfico de drogas, que tem pena de até 15 anos de prisão.