Um casal foi preso transportando 25 quilos de cocaína em um carro com duas crianças, de 4 e 7 anos, nessa segunda-feira (30), no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de Belo Horizonte. O entorpecente considerado de extrema pureza foi localizado no porta-malas do automóvel e avaliado em mais de R$ 5 milhões.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações que culminaram com as detenções começaram há três meses. Os adultos não tinham ficha criminal e serão investigados por usar as crianças como "escudo" para abordagens dos agentes de segurança.

Ainda conforme a corporação, por ser muito pura, o entorpecente ainda passaria por alterações até chegar ao consumidor final, sendo desdobrada em até cinco vezes. “É importante ressaltar que, tamanha a pureza da cocaína, pode ser considerada a maior apreensão de drogas realizada pelo Denarc este ano”, afirmou Rafael Horácio, chefe da Divisão Especializada de Combate ao Narcotráfico (Denarc).

Na operação, a polícia estava acompanhando dois veículos, em comboio, que saíam do aglomerado e seguiam em direção ao bairro Salgado Filho. Quando notou a presença dos agentes, um dos carros conseguiu escapar, mas o outro foi parado. O veículo que fugiu estaria sendo conduzido pelo gerente do tráfico na região.

O casal alegou que não sabia do conteúdo da mala e que estava ajudando um primo. A versão, no entanto, foi descartada pela polícia.

As investigações continuam com o intuito de identificar outros envolvidos no crime e qual a origem e o destino da droga.

Símbolos

Os símbolos impressos nas embalagens da cocaína, segundo a Polícia Civil, são para caracterizar a pureza da substância. Cada desenho indica a qualidade do entorpecente, facilitando a identificação de quem o adquire e dispensado um teste de pureza. Ainda de acordo com a corporação, geralmente são usadas ilustrações de filmes ou animações.

