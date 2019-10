A Polícia Militar procura por três criminosos que renderam e assaltaram um casal que saía de casa na manhã desta sexta-feira (6), no bairro São Marcos, região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o homem de 78 anos manobrava o carro no quintal por volta das 8h e, ao abrir o portão na rua Lago, foi surpreendido juntamente com a mulher, de 54 anos, por três suspeitos, sendo um deles armado com um revólver.

Os autores apontaram a arma para eles e os obrigaram a sair do carro e entregar as chaves. Enquanto o marido ficou sob a mira de uma arma no andar de baixo da casa, os outros dois suspeitos levaram a mulher para outro andar e exigiram que ela mostrasse onde ficava o cofre com dinheiro.

A vítima, mesmo sendo ameaçada, disse que não havia nenhum equipamento desse tipo em casa.



Os criminosos então pegaram uma mala e começaram a recolher vários pertences da família. Em seguida, eles colocaram os objetos no carro e fugiram levando também o Toyota Corola azul.

O casal foi trancado dentro de casa. Até o momento nenhum suspeito foi preso e o carro da família também não foi localizado.

