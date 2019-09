Um casal de colombianos foi preso nesta sexta-feira (13) no Centro de Belo Horizonte suspeito de diversos furtos na capital e também no interior do Estado. O homem, de 55 anos, usava uma permissão internacional para dirigir com outro nome. Foram apreendidos, ainda, uma pequena barra de maconha e caixas de lápis de cor que seriam fruto de furtos.

Segundo informações do sargento Ricardo Lúcio, da 6ª Companhia da Polícia Militar, eles também seriam autores de um furto ocorrido no dia 21 de agosto em Ipatinga. Na ocasião um aparelho de ultrassonografia foi levado de um hospital. Outros 15 furtos pelo interior do Estado também podem ter o envolvimento do casal.

Ainda conforme o militar, também há indícios de que os suspeitos praticavam furtos em Teixeira de Freitas, na Bahia. Eles usavam um carro alugado e foram detidos em um hotel do centro de BH.

