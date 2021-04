Uma ação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro terminou com a prisão, nesta terça-feira (6), de um casal envolvido com tráfico interestadual de drogas. A dupla, natural de Manaus (AM), estava hospedada em um hotel de luxo no Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte e ao ser abordada pela polícia apresentou identidades falsas.

De acordo com a PCMG, foram detidos a mulher, de 36 anos, e o homem, de 29 anos. A investigação apontou que a suspeita possui envolvimento com organizações criminosas no Amazonas e também com uma facção do Rio de Janeiro.

Segundo a corporação, a mulher é ex-esposa de um narcotraficante que ganhou notoriedade, preso pelo envolvimento na morte de um delegado de polícia, em março de 2014, no Amazonas. Contra a mulher constavam dois mandados de prisão expedidos pela Justiça amazonense por crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

"As investigações também indicam que ela é responsável pela distribuição de drogas na capital carioca, mais especificamente maconha na modalidade skunk (popularmente conhecida como supermaconha)", explicou João Francisco Barbosa Neto, delegado da PCMG.

Tráfico

Conforme a polícia, a suspeita é que a droga vinha da Colômbia e entrava no Brasil pela região Norte, local onde a suspeita receberia o material ilícito e faria a distribuição em Manaus e no Rio de Janeiro. Não há indícios de que os suspeitos estivessem traficando na capital mineira.

Segundo o delegado, o casal saiu do Amazonas e estavam residindo no Rio de Janeiro. No entanto, como são foragidos da Justiça, é comum mudarem de endereço frequentemente, inclusive de estados, para dificultar o trabalho policial.

A prisão foi realizada pela 1a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e pela PCERJ.

