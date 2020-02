Uma mulher que se preparava para embarcar em um voo com destino ao Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (28), no aeroporto de Confins, na Grande BH, passou mal e desmaiou no terminal. Um casal que passava por ali aproveitou que ela estava desacordada para furtar o seu celular. As câmeras de segurança flagraram toda a ação e os suspeitos acabaram presos ao desembarcarem em Brasília.



Assista o vídeo:

Segundo a Polícia Federal, no momento em que a mulher desmaiou, todos os seus pertencentes caíram no chão. Nas imagens, é possível ver o homem se aproximando da vítima e pegando o celular. Depois, a suspeita se aproxima e os dois parecem oferecer apoio à mulher caída no chão. Em seguida, mais pessoas se aproximam.

Após a ação, o casal pegou um voo para Brasília, onde a Polícia Federal já estava à espera. Os dois foram presos por furto e, com eles, os policiais encontraram, ainda, outros 15 celulares furtados.

